Моссад контрабандой переправил детали дронов для атаки на Иран изнутри - WSJ

Пока боевые самолеты F-35 израильских ВВС совершали рейд в воздушное пространство Ирана, на земле уже работали заблаговременно подготовленные разведкой специальные мобильные группы. Они координировали удары по системам противовоздушной обороны, ракетным пусковым установкам и другим военным целям.

Это была часть масштабной секретной операции, которую готовили годами и которая позволила Израилю установить воздушное доминирование уже в первые часы конфликта.

Об этом сообщает WSJ передает УНН.

Удар изнутри

Как сообщает издание, еще до начала авиаударов Израиль успел незаметно завезти в Иран сотни дронов-камикадзе, замаскированных под гражданские грузы. Их, как отмечается, доставляли в чемоданах, грузовиках и контейнерах через третьи страны.

В Иран также попало оружие, запускаемое с беспилотных платформ. Эти действия координировали израильские агенты, знакомые с местной инфраструктурой. Малые группы развернули свое оборудование неподалеку от стратегических объектов - систем ПВО, радаров, пусковых установок.

Когда началась атака Израиля, некоторые команды вывели из строя средства противовоздушной обороны, а другие ударили по ракетным пусковым установкам, когда те выезжали из своих укрытий и готовились к стрельбе - сообщил один из осведомленных собеседников.

Операция была нацелена не только на уничтожение инфраструктуры, но и на обеспечение безопасности для боевой авиации Израиля. По словам одного источника, команды смогли сбить десятки ракет в первые часы, еще до того, как те были подготовлены к запуску.

Масштаб удара и ответ Ирана

В ночь с пятницы на субботу Иран выпустил около 200 ракет по территории Израиля, что привело к гибели трех человек и повреждению инфраструктуры вокруг Тель-Авива. Но эксперты говорят - Израиль ожидал гораздо более мощного ответа.

Мы ожидали гораздо большего. Но это не означает, что у нас не будет гораздо больше сегодня или завтра - заявила Сима Шайн, бывший старший офицер израильской разведки, ныне руководитель иранского направления в Институте исследований национальной безопасности в Тель-Авиве.

Израильские ВВС активно атаковали ПВО Ирана, чтобы получить преимущество в воздухе.

Это самая глубокая дистанция, на которой мы до сих пор действовали в Иране. Мы создали воздушную свободу действий - заявил представитель армии Израиля Эффи Дефрин.

Недорогие дроны против сложных систем

Как отмечает издание, похожая тактика уже применялась Украиной: несколько недель назад украинские беспилотники, завезенные контрабандой в россию, поразили военные самолеты на базах, которые атаковали украинские города.

Израиль и Украина, используя простые технологии и гибкие тактические группы, смогли эффективно разрушить защиту противника, говорится в публикации.

Это не только нанесенный ущерб, но и нервозность, которую это вызывает. Никто в Иране в высших эшелонах власти не может быть уверен, что он не известен израильской разведке и не станет мишенью - отмечает Шайн.

Проникновение вглубь Ирана и активизация Моссада Операция дронов была не единственной: израильская разведка продолжает глубокое проникновение на иранскую территорию.

В прошлом году агенты убили лидера ХАМАС Исмаила Ханию, заложив взрывчатку в комнату в гостевом доме КВИР. Это нападение произошло во время инаугурации нового президента Ирана.

Также Моссад организовывал информационные и электронные атаки. Осенью 2024 года началась кампания против "Хезболлы", которая стартовала с паралича тысяч радиосвязей и пейджеров боевиков.

Операция, которая готовилась годами

По данным источников, Израиль начал готовить дроновую кампанию против Ирана еще несколько лет назад. Агентство знало, где именно расположены иранские ракетные склады, но постоянно искало способ, как добраться до них, учитывая географию и масштабы страны.

Ключевую роль сыграли грузовики, которые доставляли ракеты из укрытий к пусковым площадкам.

По словам источника, это было узким местом, и команды "Моссада" уничтожили десятки таких машин. Команды оставались активными до позднего вечера пятницы, вероятно, действуя в режиме "спящих ячеек", ожидавших приказа на завершающую фазу операции.

Дополнение

Израиль начал операцию по ликвидации ядерного потенциала Ирана, которая может продолжаться несколько недель. Ее в ЦАХАЛ готовили 8 месяцев. Операция направлена против ядерного потенциала Ирана.