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Молдова викликала тимчасового повіреного росії через дезінформаційні заяви щодо енергетичної кризи

Молдова викликала тимчасового повіреного росії через дезінформаційні заяви щодо енергетичної кризи

Київ • УНН

 • 23534 перегляди

МЗС Молдови викликало тимчасового повіреного у справах РФ через дезінформаційні заяви щодо енергокризи в Придністров'ї. Дипломату вказали на неприпустимість заяв, що підривають стабільність країни.

Тимчасового повіреного у справах посольства російської федерації в Молдові Олександра Андрєєва викликали до Міністерства закордонних справ Молдови. Про це повідомляє Newsmaker, пише УНН.

Деталі 

За інформацією, Олександра Андрєєва викликали сьогодні до Міністерства закордонних справ у зв'язку з нещодавніми дезінформаційними заявами щодо енергетичної кризи в Придністровському регіоні.

"Під час зустрічі представнику посольства було чітко і твердо викладено позицію Молдови щодо неприпустимості неправдивих заяв, метою яких є підрив політичної та економічної стабільності нашої країни", - повідомили в МЗС.

Нагадаємо 

Єврокомісія закликала Придністров'я припинити блокувати пропозиції Молдови щодо альтернативних джерел енергії. Регіон залишився без опалення після припинення постачання газу рф через закінчення транзитної угоди.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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