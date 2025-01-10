Молдова вызвала временного поверенного россии из-за дезинформационных заявлений об энергетическом кризисе

Временного поверенного в делах посольства российской федерации в Молдове Александра Андреева вызвали в Министерство иностранных дел Молдовы. Об этом сообщает Newsmaker, пишет УНН.

Детали

По информации, Александра Андреева вызвали сегодня в Министерство иностранных дел в связи с недавними дезинформационными заявлениями относительно энергетического кризиса в Приднестровском регионе.

"Во время встречи представителю посольства была четко и твердо изложена позиция Молдовы относительно недопустимости ложных заявлений, целью которых является подрыв политической и экономической стабильности нашей страны", - сообщили в МИД.

Напомним

Еврокомиссия призвала Приднестровье прекратить блокировать предложения Молдовы по альтернативным источникам энергии. Регион остался без отопления после прекращения поставок газа рф из-за окончания транзитного соглашения.