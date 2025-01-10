Молдова вызвала временного поверенного россии из-за дезинформационных заявлений об энергетическом кризисе
Киев • УНН
МИД Молдовы вызвал временного поверенного в делах рф из-за дезинформационных заявлений об энергокризисе в Приднестровье. Дипломату указали на недопустимость заявлений, подрывающих стабильность страны.
Временного поверенного в делах посольства российской федерации в Молдове Александра Андреева вызвали в Министерство иностранных дел Молдовы. Об этом сообщает Newsmaker, пишет УНН.
Детали
По информации, Александра Андреева вызвали сегодня в Министерство иностранных дел в связи с недавними дезинформационными заявлениями относительно энергетического кризиса в Приднестровском регионе.
"Во время встречи представителю посольства была четко и твердо изложена позиция Молдовы относительно недопустимости ложных заявлений, целью которых является подрыв политической и экономической стабильности нашей страны", - сообщили в МИД.
Напомним
Еврокомиссия призвала Приднестровье прекратить блокировать предложения Молдовы по альтернативным источникам энергии. Регион остался без отопления после прекращения поставок газа рф из-за окончания транзитного соглашения.