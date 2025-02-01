Молдова почала постачати газ у Придністров'я

Молдовська компанія Moldovagaz у суботу, 1 лютого, направила до невизнаного Придністров'я партію природного газу обсягом 3 мільйони кубометрів. Блакитне паливо постачається у кредит, гарантом якого виступає Євросоюз. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Moldovagaz Вадим Чебан, передає Moldova, пише УНН.

З наданого нами кредиту сьогодні вранці почалося закачування. Мета поставок природного газу в обсязі 3 мільйонів кубометрів - підтримка газотранспортної системи та тиску на функціональному рівні - заявив посадовець.

Чебан також зауважив, що Moldovagaz поки що постачає до регіону лише цей обсяг. А щодо інших поставок, які будуть здійснюватися за підтримки Євросоюзу компанією Energocom, рішення ухвалюватиме Комісія з надзвичайних ситуацій найближчим часом.

Нагадаємо

Раніше УНН вже писав, що "Молдовагаз" і "Тираспольтрансгаз" уклали договір про постачання 3 млн кубометрів газу в кредит. Придністров'я має повернути позичений обсяг газу до березня 2025 року.