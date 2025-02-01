Молдова начала поставлять газ в Приднестровье
Киев • УНН
Moldovagaz направила в Приднестровье 3 млн кубометров газа в кредит под гарантии ЕС. Регион должен вернуть одолженный объем голубого топлива до марта 2025 года.
Молдавская компания Moldovagaz в субботу, 1 февраля, направила в непризнанное Приднестровье партию природного газа объемом 3 миллиона кубометров. Голубое топливо поставляется в кредит, гарантом которого выступает Евросоюз. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Moldovagaz Вадим Чебан, передает Moldova, пишет УНН.
Из предоставленного нами кредита сегодня утром началась закачка. Цель поставок природного газа в объеме 3 миллионов кубометров - поддержка газотранспортной системы и давления на функциональном уровне
Чебан также отметил, что Moldovagaz пока поставляет в регион только этот объем. А относительно других поставок, которые будут осуществляться при поддержке Евросоюза компанией Energocom, решение будет принимать Комиссия по чрезвычайным ситуациям в ближайшее время.
Напомним
Ранее УНН уже писал, что «Молдовагаз» и «Тираспольтрансгаз» заключили договор о поставках 3 млн кубометров газа в кредит. Приднестровье должно вернуть одолженный объем газа до марта 2025 года.