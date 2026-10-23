МКС закликав Єврокомісію терміново визначити позицію щодо санкцій США

Європейська комісія має якнайшвидше роз’яснити, як європейським компаніям діяти в умовах санкцій США проти Міжнародного кримінального суду, заявив його секретар Освальдо Завала Гілер. За його словами, невизначеність загрожує роботі Суду та організацій, які допомагають постраждалим, зокрема в Україні. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

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Секретар МКС Освальдо Завала Гілер заявив, що Єврокомісія має якнайшвидше надати рекомендації, які дозволять суду продовжувати роботу в Європі. Він застеріг, що затягування консультацій із Вашингтоном не повинно перешкоджати захисту установи.

США почали запроваджувати санкції проти суддів і прокурорів МКС у лютому 2025 року, а 9 жовтня оголосили про розширення обмежень. Нові санкції мають набути чинності у квітні 2027 року. ЄС виступив на підтримку суду, проте поки не застосував механізм, який забороняв би європейським компаніям виконувати певні американські санкції.

Щоб зменшити залежність від США, МКС уже перейшов на програмне забезпечення з відкритим кодом і перебудував фінансові операції, аби вони не залежали від долара та американських банків. Суд також скоротив кількість банків-партнерів до кількох установ, готових проводити платежі без зв’язків зі США.

За словами Завали Гілера, проблема виходить за межі роботи банків і технологічних компаній. Невизначеність уже впливає на неурядові організації, які допомагають суду, зокрема в роботі з постраждалими в Україні та Уганді.

Як один із можливих кроків секретар МКС запропонував Єврокомісії надати компаніям офіційні роз’яснення щодо їхніх зобов’язань. Він також закликав розглянути застосування блокувального регламенту, який захищав би європейські компанії від дії певних екстериторіальних санкцій США.

Якщо Міжнародний кримінальний суд не може здійснювати фінансові операції в Європі, в євро, у межах зони SEPA без зв’язків зі США, то це ставить під сумнів європейський фінансовий суверенітет - наголосив Завала Гілер.

Єврокомісія наразі надає перевагу діалогу зі США. Водночас лідери країн ЄС заявили про готовність вжити необхідних заходів для підтримки суду.

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