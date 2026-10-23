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Financial Times

МУС призвал Еврокомиссию срочно определить позицию в отношении санкций США

Киев • УНН

 • 970 просмотра

МУС просит Еврокомиссию разъяснить компаниям правила работы на фоне санкций США. Неопределённость угрожает помощи пострадавшим в Украине.

МУС призвал Еврокомиссию срочно определить позицию в отношении санкций США

Европейская комиссия должна как можно скорее разъяснить, как европейским компаниям действовать в условиях санкций США против Международного уголовного суда, заявил его секретарь Освальдо Завала Гилер. По его словам, неопределённость угрожает работе Суда и организаций, которые помогают пострадавшим, в частности в Украине. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Подробности

Секретарь МУС Освальдо Завала Гилер заявил, что Еврокомиссия должна как можно скорее предоставить рекомендации, которые позволят суду продолжать работу в Европе. Он предостерёг, что затягивание консультаций с Вашингтоном не должно препятствовать защите учреждения.

США начали вводить санкции против судей и прокуроров МУС в феврале 2025 года, а 9 октября объявили о расширении ограничений. Новые санкции должны вступить в силу в апреле 2027 года. ЕС выступил в поддержку суда, однако пока не применил механизм, который запрещал бы европейским компаниям выполнять определённые американские санкции.

Чтобы уменьшить зависимость от США, МУС уже перешёл на программное обеспечение с открытым исходным кодом и перестроил финансовые операции, чтобы они не зависели от доллара и американских банков. Суд также сократил количество банков-партнёров до нескольких учреждений, готовых проводить платежи без связей с США.

По словам Завалы Гилера, проблема выходит за рамки работы банков и технологических компаний. Неопределённость уже влияет на неправительственные организации, которые помогают суду, в частности в работе с пострадавшими в Украине и Уганде.

В качестве одного из возможных шагов секретарь МУС предложил Еврокомиссии предоставить компаниям официальные разъяснения относительно их обязательств. Он также призвал рассмотреть применение блокирующего регламента, который защищал бы европейские компании от действия определённых экстерриториальных санкций США.

Если Международный уголовный суд не может осуществлять финансовые операции в Европе, в евро, в пределах зоны SEPA без связей с США, то это ставит под сомнение европейский финансовый суверенитет

- подчеркнул Завала Гилер.

Еврокомиссия в настоящее время отдаёт предпочтение диалогу с США. В то же время лидеры стран ЕС заявили о готовности принять необходимые меры для поддержки суда.

Каллас взяла паузу в противостоянии с Трампом из-за санкций США против Международного уголовного суда21.10.26, 01:38 • 4254 просмотра

Ольга Розгон

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