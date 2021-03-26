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МХП назвав суму доходу від інтеграції європейського активу

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Інтеграція Perutnina Ptuj забезпечила компанії МХП 335 млн дол. доходу в 2020 році. Про це йдеться в річному звіті компанії, передає УНН.

Цитата

"Успішна інтеграція Perutnina Ptuj (далі - PP) продовжилася, PP забезпечила US 335 млн дол. в доходах групи в 2020 році", - йдеться в документі.

Деталі

У МХП уточнили, що під час інтеграції Perutnina Ptuj була реалізована низка стратегічних ініціатив щодо оптимізації витрат. Також, були розгорнуті значні інвестиції в модернізацію, зосереджені на: збільшенні потужності, поліпшенні умов праці, і вдосконаленні стандартів добробуту тварин і очищенні стічних вод у Словенії, Боснії і Герцеговині.

Довідка

У 2019 році компанія МХП придбала Perutnina Ptuj - одну з найважливіших спеціалізованих корпорацій по переробці м'яса в Південно-Східній Європі. Як зазначалося в звіті МХП, придбання цього активу призвело до більш сильних, ніж очікувалося, фінансових результатів завдяки оптимізації витрат і сильній позиції компанії у брендованих продуктах з високою доданою вартістю.

МХП - один з найбільших агрохолдингів України, головний виробник і експортер курятини (Наша Ряба). Географія збуту продукції - понад 80 країн світу. Засновник Юрій Косюк.

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