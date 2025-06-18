Міжнародний день боротьби з мовою ненависті та День народження дитячого візочка: що ще відзначають 18 червня

Сьогодні, 18 червня, відзначається Міжнародний день боротьби з мовою ненависті. Також християни вшановують пам'ять святого мученика Леонтія, пише УНН.

Міжнародний день боротьби з мовою ненависті

Ця подія покликана нагадати людям в усьому світі про про згубний вплив пропаганди щодо розпалювання ворожнечі. Мета цього дня підвищити обізнаність про негативний вплив мови ненависті та спонукати людей до дій проти неї. Для України значення цієї події особливо актуальне, але Організація Об'єднаних Націй, що створила цю подію, зазвичай лише "стурбована" як мовою ненависті, так і насильницькими діями.

День народження дитячого візочка

Перший дитячий візочок було створено ще у 1730 році в родині герцога Девонширського. Тоді коляска мала вигляд карети та запрягалась поні. Сьогодні мами маленьких діток важко уявляють собі своє життя без зручного та комфортного для малюка засобу переміщення. Він дає мзогу звершувати довготривалі прогулянки.

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День дільничого офіцера

Професійне свято дільничних офіцерів поліції було запроваджено розпорядженням Міністра внутрішніх справ України у 2004 році. 18 червня 1923 року за наказом наркома МВС УРСР в Україні було створено службу дільничних інспекторів.

Міжнародний день паніки

Панічний розлад є серйозним психічним станом, який провокує раптові панічні атаки. Це відчуття жаху, яке з'являється без видимих причин. Панічні атаки можуть виникати у будь-який момент та в будь-якому місці, зазвичай абсолютно несподівано. Вони можуть проявлятися такими симптомами, як прискорене серцебиття, важкість у грудях, почуття страху, запаморочення, або навіть відчуття втрати контролю.

Спомин святого мученика Леонтія

Святий Леонтій жив у І столітті у Фінікії, сучасний Ліван. Він був римський військовим, навіть зробив кар'єрою, очоливши римські війська у Фінікії. Проте він увірував в Ісуса Христа, за що був повішений на чотирьох палях і до смерті забичований.

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