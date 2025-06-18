Сегодня, 18 июня, отмечается Международный день борьбы с языком ненависти. Также христиане чтят память святого мученика Леонтия, пишет УНН.

Международный день борьбы с языком ненависти

Это событие призвано напомнить людям во всем мире о пагубном влиянии пропаганды по разжиганию вражды. Цель этого дня повысить осведомленность об негативном влиянии языка ненависти и побудить людей к действиям против него. Для Украины значение этого события особенно актуально, но Организация Объединенных Наций, создавшая это событие, обычно лишь "обеспокоена" как языком ненависти, так и насильственными действиями.

День рождения детской коляски

Первая детская коляска была создана еще в 1730 году в семье герцога Девонширского. Тогда коляска выглядела как карета и запрягалась пони. Сегодня мамы маленьких деток трудно представляют себе свою жизнь без удобного и комфортного для малыша средства перемещения. Он дает мзогу совершать долговременные прогулки.

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День участкового офицера

Профессиональный праздник участковых офицеров полиции был введен распоряжением Министра внутренних дел Украины в 2004 году. 18 июня 1923 года по приказу наркома МВД УССР в Украине была создана служба участковых инспекторов.

Международный день паники

Паническое расстройство является серьезным психическим состоянием, которое провоцирует внезапные панические атаки. Это ощущение ужаса, которое появляется без видимых причин. Панические атаки могут возникать в любой момент и в любом месте, обычно совершенно неожиданно. Они могут проявляться такими симптомами, как учащенное сердцебиение, тяжесть в груди, чувство страха, головокружение или даже чувство потери контроля.

Воспоминание святого мученика Леонтия

Святой Леонтий жил в I веке в Финикии, современный Ливан. Он был римским военным, даже сделал карьеру, возглавив римские войска в Финикии. Однако он уверовал в Иисуса Христа, за что был повешен на четырех столбах и до смерти забичеван.

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