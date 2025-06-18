Международный день борьбы с языком ненависти и День рождения детской коляски: что еще отмечают 18 июня

$41.530.08
48.070.37
ukenru
18 июня в Киеве объявлено Днем траура по погибшим в результате атаки рф
03:00 • 5978 просмотра
18 июня в Киеве объявлено Днем траура по погибшим в результате атаки рф
17 июня, 16:49 • 32137 просмотра
Украина осуждает визит высокопоставленного чиновника ВОЗ в рф - Радуцкий
17 июня, 10:46 • 173587 просмотра
Рада назначила Генеральным прокурором Руслана Кравченко
17 июня, 06:29 • 185989 просмотра
"Такие атаки - чистой воды терроризм": Зеленский отреагировал на атаку рф более 440 дронами и 32 ракетами
17 июня, 05:57 • 175539 просмотра
рф ударила по Киеву и окрестностям 175 дронами и по меньшей мере 16 ракетами, есть разрушения от верхних этажей до подвала - КГВА
16 июня, 13:59 • 185980 просмотра
Зеленский планирует обсудить с Трампом оборонный пакет, который Украина готова купить
Эксклюзив
16 июня, 12:56 • 171079 просмотра
Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки
Эксклюзив
16 июня, 11:24 • 136529 просмотра
За почти пять лет Центром Шалимова проведено около 250 трансплантаций органов от посмертного донора
Эксклюзив
16 июня, 09:55 • 109221 просмотра
Связи нардепа Кузьминых с аптечным бизнесом должны проверить НАБУ и НАПК – адвокат
16 июня, 08:24 • 180788 просмотра
Зеленский предложил Руслана Кравченко на должность Генпрокурора: представление уже в Раде
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1м/с
77%
750мм
Популярные новости
В Тегеране раздаются взрывы: в Израиле заявляют о вылете 60 истребителей для широкой волны ударов17 июня, 18:30 • 28655 просмотра
МИД организовало визит иностранных дипломатов в разбитую после удара рф 17 июня многоэтажку в Киеве17 июня, 18:42 • 10709 просмотра
Ночная атака на Киев: из-под завалов достали тела еще трех человек17 июня, 21:18 • 7298 просмотра
В Одесской области под поездом погибла 17-летняя девушка23:27 • 6062 просмотра
G7 не опубликует совместное заявление по Украине из-за сопротивления со стороны США02:08 • 12896 просмотра
публикации
Последние в строю: какие страны ЕС до сих пор используют советскую авиатехнику и почему это важно для Украины17 июня, 15:35 • 76224 просмотра
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16 июня, 09:40 • 305099 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков16 июня, 09:34 • 341416 просмотра
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 350960 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 420922 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Игорь Клименко
Эммануэль Макрон
Олег Кипер
Актуальные места
Киев
Украина
Израиль
Иран
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 46785 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 109287 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 122402 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 182721 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 186132 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Х-47М2 "Кинжал"
Калибр (семейство ракет)
Truth Social
Беспилотный летательный аппарат

Международный день борьбы с языком ненависти и День рождения детской коляски: что еще отмечают 18 июня

Киев • УНН

 • 366 просмотра

18 июня отмечают Международный день борьбы с языком ненависти, День участкового офицера, день рождения детской коляски и вспоминают святого мученика Леонтия.

Международный день борьбы с языком ненависти и День рождения детской коляски: что еще отмечают 18 июня

Сегодня, 18 июня, отмечается Международный день борьбы с языком ненависти. Также христиане чтят память святого мученика Леонтия, пишет УНН.

Международный день борьбы с языком ненависти

Это событие призвано напомнить людям во всем мире о пагубном влиянии пропаганды по разжиганию вражды. Цель этого дня повысить осведомленность об негативном влиянии языка ненависти и побудить людей к действиям против него. Для Украины значение этого события особенно актуально, но Организация Объединенных Наций, создавшая это событие, обычно лишь "обеспокоена" как языком ненависти, так и насильственными действиями.

День рождения детской коляски

Первая детская коляска была создана еще в 1730 году в семье герцога Девонширского. Тогда коляска выглядела как карета и запрягалась пони. Сегодня мамы маленьких деток трудно представляют себе свою жизнь без удобного и комфортного для малыша средства перемещения. Он дает мзогу совершать долговременные прогулки.

Финансовая тревога: что это такое и как справиться12.06.25, 15:52 • 51397 просмотров

День участкового офицера

Профессиональный праздник участковых офицеров полиции был введен распоряжением Министра внутренних дел Украины в 2004 году. 18 июня 1923 года по приказу наркома МВД УССР в Украине была создана служба участковых инспекторов.

Международный день паники

Паническое расстройство является серьезным психическим состоянием, которое провоцирует внезапные панические атаки. Это ощущение ужаса, которое появляется без видимых причин. Панические атаки могут возникать в любой момент и в любом месте, обычно совершенно неожиданно. Они могут проявляться такими симптомами, как учащенное сердцебиение, тяжесть в груди, чувство страха, головокружение или даже чувство потери контроля.

Воспоминание святого мученика Леонтия

Святой Леонтий жил в I веке в Финикии, современный Ливан. Он был римским военным, даже сделал карьеру, возглавив римские войска в Финикии. Однако он уверовал в Иисуса Христа, за что был повешен на четырех столбах и до смерти забичеван.

"Пакунок малюка" в 2025 году: в Минсоцполитики рассказали, будут ли изменения в помощи05.06.25, 14:49 • 92489 просмотров

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Общество
Организация Объединенных Наций
Ливан
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9