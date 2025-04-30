Міжнародна підтримка трибуналу щодо злочинів рф: Кислиця озвучив деталі процесу
Київ • УНН
Завершена технічна робота над документами для спецтрибуналу щодо злочинів рф. Україна очікує політичної підтримки партнерів на засіданні комітету міністрів Ради Європи 13-14 травня.
Політична підтримка міжнародних партнерів стане вирішальною після завершення технічної роботи над ключовими документами для створення спеціального трибуналу щодо злочинів росії проти України, зокрема під час засідання комітету міністрів Ради Європи, яке заплановано 13-14 травня. Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця під час спільного засідання Ради з прав людини, гендерної рівності та різноманіття при МЗС та Bring Kids Back UA, передає кореспондент УНН.
Деталі
Як зазначив Кислиця, у березні 2025 року у Страсбурзі відбулося засідання комісії на рівні експертів, на якому представники завершили технічну роботу над трьома проектними документами, необхідні для створення трибуналу.
Зокрема, йдеться про проект угоди між Україною і Радою Європи про створення трибуналу, а також про проєкт його статуту, і проєкт розширеної часткової угоди про управління спецтрибуналом, та фінансування.
Вже в ближчий час ми розраховуємо отримати сигнали про політичну підтримку наших міжнародних партнерів з питань створення спеціального трибуналу. І ключовою подією буде засідання комітету міністрів Ради Європи 13-14 травня
Нагадаємо
У Гаазі вже готовий проект спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України, який неофіційно називають "трибуналом для путіна".