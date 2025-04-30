Международная поддержка трибунала по преступлениям рф: Кислица озвучил детали процесса

Политическая поддержка международных партнеров станет решающей после завершения технической работы над ключевыми документами для создания специального трибунала по преступлениям россии против Украины, в частности во время заседания комитета министров Совета Европы, которое запланировано 13-14 мая. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица во время совместного заседания Совета по правам человека, гендерному равенству и многообразию при МИД и Bring Kids Back UA, передает корреспондент УНН.

Как отметил Кислица, в марте 2025 года в Страсбурге состоялось заседание комиссии на уровне экспертов, на котором представители завершили техническую работу над тремя проектными документами, необходимыми для создания трибунала.

В частности, речь идет о проекте соглашения между Украиной и Советом Европы о создании трибунала, а также о проекте его устава, и проекте расширенного частичного соглашения об управлении спецтрибуналом, и финансировании.

Уже в ближайшее время мы рассчитываем получить сигналы о политической поддержке наших международных партнеров по вопросам создания специального трибунала. И ключевым событием будет заседание комитета министров Совета Европы 13-14 мая