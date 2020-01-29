Міцний алкоголь українці переважно купують в супермаркетах - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Переважна більшість українців купують горілку в супермаркетах. Про це свідчать дані соціологічного дослідження компанії Q&Q Digital, передає УНН.
Так, опитування показало, що саме в супермаркетах цей продукт купують 73% українців. При цьому, в мінімаркетах купують горілку близько 8% українців, в універсамах — теж 8%, в магазинах — 6% і в гастрономах — 4%.
Дані соціологічного опитування свідчать також про те, що лише 1% опитаних українців купують горілку в кафе, барах і ресторанах.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Горілка “Prime” продемонструвала стабільність показників впізнаваності бренду
При цьому, 40% опитаних українців відзначають, що в більшості випадків купівлю спиртного здійснюють планово і цілеспрямовано. Лише 12% розповіли про те, що приймають рішення про покупку горілчаного продукту спонтанно.
Крім того, 56% опитаних співвітчизників запевняють, що точно знають заздалегідь, яку марку горілки вони будуть купувати. А 13% українських покупців приймають рішення про вибір марки продукту, перебуваючи в торговій точці.
Соціологічне дослідження проводилося в великих містах України (100 тис.+). Соціологи провели 600 онлайн-інтерв’ю з чоловіками у віці 21-55 років, які купують і споживають горілку не рідше ніж 2-3 разів на місяць.
Як повідомляв УНН, Україна має позитивне сальдо зовнішньої торгівлі горілкою.
При цьому, в ТОП-5 надійних виробників якісної горілки в Україні входять такі лікеро-горілчані компанії: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед “(ТМ „Немірофф“), ЛГЗ „Прайм“ (ТМ „Прайм“, „Житник“, „Малинівка“) і ТОВ” Атлантіс “(ТМ “Грін Дей”).