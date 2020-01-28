Україна має позитивне сальдо зовнішньої торгівлі горілкою
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Україна увійшла в топ-10 країн з найвищим сальдо зовнішньої торгівлі горілкою. Про це свідчать дані порталу World's Top Exports, передає УНН.
У рейтингу країн з найвищим сальдо зовнішньої торгівлі горілкою Україна займає 9 місце. У 2018 році цей показник становив 27,7 млн дол. Таким чином, Україна є нетто-експортером даного виду продукту.
Перше місце в рейтингу належить Швеції. Країна має позитивне сальдо зовнішньої торгівлі горілкою в розмірі 468,3 млн дол.
За Швецією слід Франція з показником 273,9 млн дол.
Замикає трійку лідерів Польща, яка має позитивне сальдо зовнішньої торгівлі горілкою в розмірі 113,1 млн дол.
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Останнє - 10 місце в рейтингу - належить Південній Африці. Країна має позитивне сальдо зовнішньої торгівлі горілкою в розмірі 12,5 млн. дол.
Довідка: показник "позитивне сальдо" означає перевищення експорту над імпортом (країна більше продає, ніж купує). В даному випадку, мова йде про перевищення показників експорту горілки над імпортом продукту.
Як писав УНН, Україна зараз контролює 2,5% світового експорту горілки.
Нагадаємо, в ТОП-5 надійних виробників якісної горілки в Україні входять такі лікеро-горілчані компанії: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").