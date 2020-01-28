Украина имеет положительное сальдо внешней торговли водкой
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Украина вошла в топ-10 стран с самым высоким сальдо внешней торговли водкой. Об этом свидетельствуют данные портала World’s Top Exports, передает УНН.
В рейтинге стран с самым высоким сальдо внешней торговли водкой Украина занимает 9 место. В 2018 году этот показатель составил 27,7 млн дол. Таким образом, Украина является нетто-экспортером данного вида продукта.
Первое место в рейтинге принадлежит Швеции. Страна имеет положительное сальдо внешней торговли водкой в размере 468,3 млн дол.
За Швецией следует Франция с показателем 273,9 млн дол.
Замыкает тройку лидеров Польша, которая имеет положительное сальдо внешней торговли водкой в размере 113,1 млн дол.
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Последнее — 10 место в рейтинге - принадлежит Южной Африке. Страна имеет положительное сальдо внешней торговли водкой в размере 12,5 млн. дол.
Справка: показатель "положительное сальдо" означает превышение экспорта над импортом (страна больше продаёт, чем покупает). В данном случае, речь идет о превышении показателей экспорта водки над импортом продукта.
Как писал УНН, Украина сейчас контролирует 2,5% мирового экспорта водки.
Напомним, в ТОП-5 надежных производителей качественной водки в Украине входят такие ликеро-водочные компании: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").