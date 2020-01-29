Крепкий алкоголь украинцы преимущественно покупают в супермаркетах - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Подавляющее большинство украинцев покупают водку в супермаркетах. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования компании Q&Q Digital, передает УНН.
Так, опрос показал, что именно в супермаркетах этот продукт покупают 73% украинцев. При этом, в минимаркетах покупают водку порядка 8% украинцев, в универсамах — тоже 8%, в магазинах — 6% и в гастрономах — 4%.
Данные социологического опроса свидетельствуют также о том, что лишь 1% опрошенных украинцев покупают водку в кафе, барах и ресторанах.
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При этом, 40% опрошенных украинцев отмечают, что в большинстве случаев покупку спиртного совершают планово и целенаправленно. Лишь 12% рассказали о том, что принимают решение о покупке водочного продукта спонтанно.
Кроме того, 56% опрошенных соотечественников уверяют, что точно знают заранее, какую марку водки они будут покупать. А 13% украинских покупателей принимают решение о выборе марки продукта, находясь в торговой точке.
Социологическое исследование проводилось в больших городах Украины (100 тыс.+). Социологи провели 600 онлайн-интервью с мужчинами в возрасте 21-55 лет, которые покупают и потребляют водку не реже 2-3 раз в месяц.
Как сообщал УНН, Украина имеет положительное сальдо внешней торговли водкой.
При этом, в ТОП-5 надежных производителей качественной водки в Украине входят такие ликеро-водочные компании: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”, “Малиновка”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).