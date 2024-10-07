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Місія - рятувати життя: БФ молодіжної ініціативи "Надія" та меценат Анатолій Шкрібляк допомагають військовим і медикам на передовій

Місія - рятувати життя: БФ молодіжної ініціативи "Надія" та меценат Анатолій Шкрібляк допомагають військовим і медикам на передовій

Київ • УНН

 • 57449 перегляди

БФ молодіжної ініціативи "Надія" та меценат Анатолій Шкрібляк допомагають військовим і медикам на передовій.

З початку повномасштабної війни Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія", за підтримки мецената Анатолія Шкрібляка, об’єднав зусилля меценатів і міжнародних донорів для допомоги військовим та медикам. Нещодавно було реалізовано ювілейну 150-ту місію на Донеччині. Про це повідомив голова наглядової ради фонду "Надія", перший заступник комітету ВР з питань здоровʼя нації Валерій Дубіль.

"За весь час повномасштабної війни ми з партнерами закупили та передали близько 100 підігрівачів для інфузій, лазерне хірургічне обладнання та артроскоп для проведення безрозрізних операцій на кінцівках. Ми забезпечили прифронтові шпиталі та стабілізаційні пункти 50 апаратами для непрямого масажу серця Easy Pulse Schiller — Швейцарія, 10 апаратами для гемодіалізу Prismaflex, сотнями реанімаційних моніторів, томографами, апаратами КТ і МРТ, сучасними УЗД, рентгенапаратами та операційними столами", — зазначив Валерій Дубіль.

Він також підкреслив, що спільно з командою передали десятки карет швидкої допомоги та інше критичне обладнання, яке рятує життя військових та цивільних на прифронтових територіях.

"Ми встановили 5 кабінетів гастроколоноскопії Fuji (Японія) у шпиталі Донеччини та Харківщини. Ці апарати надзвичайно цінні й допомагають працювати при внутрішніх кровотечах. Наша місія - рятувати життя, і сучасне медичне обладнання є для цього критично важливим", — додав Дубіль.

Анатолій Шкрібляк наголосив на важливості підтримки військових і медиків у ці важкі часи: "Сьогодні кожен має долучатися до допомоги тим, хто захищає нашу країну і рятує життя на передовій. Ми з фондом "Надія" зробили все можливе, щоб забезпечити лікарів найсучаснішим обладнанням, а військових — необхідною технікою для оборони. І це лише початок. Ми продовжимо нашу роботу, доки не переможемо, бо тільки разом, підтримуючи одне одного, можемо забезпечити нашу спільну перемогу".

Фонд також систематично допомагає з оснащенням бригад ЗСУ, підрозділів Державної прикордонної служби, Головного управління розвідки та Національної поліції України. Завдяки підтримці партнерів було передано тисячі станцій Starlink, генераторів, потужних зарядних станцій та сучасних дронів для наших захисників.

"Допомога військовим і медикам залишається нашим головним пріоритетом. Фонд "Надія" разом із нашими партнерами буде продовжувати підтримувати тих, хто на передовій, лікує і бореться за незалежність України. Ми продовжуємо працювати заради єдиної місії - рятувати життя наших захисників і наших людей, і продовжимо це робити до нашої спільної перемоги", — підсумував Валерій Дубіль.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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