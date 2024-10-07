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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Миссия - спасать жизни: БФ молодежной инициативы "Надежда" и меценат Анатолий Шкрибляк помогают военным и медикам на передовой

Миссия - спасать жизни: БФ молодежной инициативы "Надежда" и меценат Анатолий Шкрибляк помогают военным и медикам на передовой

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 06:59  •  1854 просмотра

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БФ молодежной инициативы "Надежда" и меценат Анатолий Шкрибляк помогают военным и медикам на передовой.

С начала полномасштабной войны Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда", при поддержке мецената Анатолия Шкрибляка, объединил усилия меценатов и международных доноров для помощи военным и медикам. Недавно была реализована юбилейная 150-я миссия в Донецкой области. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета фонда "Надежда", первый заместитель комитета ВР по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.

"За все время полномасштабной войны мы с партнерами закупили и передали около 100 подогревателей для инфузий, лазерное хирургическое оборудование и артроскоп для проведения безразрезных операций на конечностях. Мы обеспечили прифронтовые госпитали и стабилизационные пункты 50 аппаратами для непрямого массажа сердца Easy Pulse Schiller - Швейцария, 10 аппаратами для гемодиализа Prismaflex, сотнями реанимационных мониторов, томографами, аппаратами КТ и МРТ, современными УЗИ, рентгенаппаратами и операционными столами", - отметил Валерий Дубиль.

Он также подчеркнул, что совместно с командой передали десятки карет скорой помощи и другое критическое оборудование, которое спасает жизни военных и гражданских на прифронтовых территориях.

"Мы установили 5 кабинетов гастроколоноскопии Fuji (Япония) в госпитале Донецкой и Харьковской областей. Эти аппараты чрезвычайно ценны и помогают работать при внутренних кровотечениях. Наша миссия - спасать жизни, и современное медицинское оборудование является для этого критически важным", - добавил Дубиль.

Анатолий Шкрибляк отметил важность поддержки военных и медиков в эти трудные времена: "Сегодня каждый должен участвовать в помощи тем, кто защищает нашу страну и спасает жизни на передовой. Мы с фондом "Надежда" сделали все возможное, чтобы обеспечить врачей современным оборудованием, а военных - необходимой техникой для обороны. И это только начало. Мы продолжим нашу работу, пока не победим, потому что только вместе, поддерживая друг друга, можем обеспечить нашу общую победу".

Фонд также систематически помогает с оснащением бригад ВСУ, подразделений Государственной пограничной службы, Главного управления разведки и Национальной полиции Украины. Благодаря поддержке партнеров было передано тысячи станций Starlink, генераторов, мощных зарядных станций и современных дронов для наших защитников.

"Помощь военным и медикам остается нашим главным приоритетом. Фонд "Надежда" вместе с нашими партнерами будет продолжать поддерживать тех, кто на передовой, лечит и борется за независимость Украины. Мы продолжаем работать ради единой миссии - спасать жизни наших защитников и наших людей, и продолжим это делать до нашей общей победы", - подытожил Валерий Дубиль.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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