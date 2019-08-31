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Мін’юст США відгукнувся на запит України про співпрацю — спецпрокурор Горбатюк

Мін’юст США відгукнувся на запит України про співпрацю — спецпрокурор Горбатюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. У відділі спецрозслідувань української генпрокуратури очікують на співпрацю з Мін’юстом США в справі “чорної бухгалтерії” Януковича, а також щодо розтрати українського бюджету в 2012 році. Про це виданню Голос Америки повідомив начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передає УНН

Втім, за його словами, в США пообіцяли надати відповідь після заверешення суду над колишнім юристом Білого дому Грегом Крейгом, яке досі триває.

“В Мін’юсті США нам відповіли, що поки тривають судові процеси в Америці, то наші доручення, які пов’язані з розслідуванням щодо пана Крейга, не можуть бути виконані, й про результати нас повідомлять додатково”, — сказав український спецпрокурор.

Сергій Горбатюк додав, що в Україні очікують на співпрацю з Мін’юстом США вже після закінчення судового процесу: “Звичайно, позиція висловлена. Тривалий час ми просто не знали, що відбуваються, просто не було відповіді. Тепер є розуміння того, коли нам чекати сприяння”.

За очікуваннями, судовий процес над Крейгом має закінчитись в найближчі тижні.

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Зараз відділ спецрозслідувань української генпрокуратури розслідує розтрату коштів Міністерства юстиції в 2012 році. Ідеться про оплату роботи над звітом про суд над Юлією Тимошенко, яку здійснила американська юридична фірма Skadden. В український суд направлена справа проти колишнього міністра юстиції Олександра Лавриновича, його заступника і головного бухгалтера.

“Для того, щоб дати правову оцінку учасникам використання цих коштів, в тому числі з американської сторони, для нас важливо отримати документи. І допитати, зокрема представників юридичної фірми Skadden, Пола Манафорта”, — сказав Сергій Горбатюк.

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В якості свідка у цій справі генпрокуратура викликала на допит Віктора Пінчука. За свідченнями, він заплатив за роботу над звітом про Тимошенко понад 4,5 доларів. Пінчук мав з’явитись на допиті 27 серпня, проте за словами спецпрокурора, у Генпрокуратуру не прийшов.

“Віктор Пінчук надіслав повідомлення, перепросив і сказав, що не може з’явитись у зв’язку з перебуванням за кордоном. Ми очікуємо, що він прийде на допит опісля. Адвокати вже зв’язались з нами, щоб узгодити дату допиту”, — сказав Сергій Горбатюк.

Нагадаємо, зараз у США триває розгляд справи колишнього юриста Білого дому, а згодом — партнера фірми Skadden Грега Крейга, якого звинувачують в прихованій роботі на уряд Януковича. Його фірма на замовлення Мін’юсту України займалась підготовкою звіту про законність суду над Тимошенко.

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