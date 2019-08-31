Минюст США откликнулся на запрос Украины о сотрудничестве - спецпрокурор Горбатюк

Впрочем, по его словам, в США пообещали дать ответ после заверешення суда над бывшим юристом Белого дома Грегом Крейгом, которое идет до сих пор.

“В Минюсте США нам ответили, что пока идут судебные процессы в Америке, то наши поручения, связанные с расследованием в отношении господина Крейга, не могут быть выполнены, и о результатах нас сообщат дополнительно”, — сказал украинский спецпрокурор.

Сергей Горбатюк добавил, что в Украине ожидают сотрудничество с Минюстом США уже после окончания судебного процесса: “Конечно, позиция высказана. Долгое время мы просто не знали, что происходят, просто не было ответа. Теперь есть понимание того, когда нам ждать содействие”.

Ожидается, что судебный процесс над Крейгом должен закончиться в ближайшие недели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конгрессмен обвинил Трампа в подстрекательстве Украины вмешательства в выборы в США

Сейчас отдел спецрасследований украинской генпрокуратуры расследует растрату средств Министерства юстиции в 2012 году. Речь идет об оплате работы над отчетом о суде над Юлией Тимошенко, которую осуществила американская юридическая фирма Skadden. В украинский суд направлено дело против бывшего министра юстиции Александра Лавриновича, его заместителя и главного бухгалтера.

“Для того, чтобы дать правовую оценку участникам использования этих средств, в том числе с американской стороны, для нас важно получить документы. И допросить, в частности представителей юридической фирмы Skadden, Пола Манафорта”, — сказал Сергей Горбатюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луценко заявил об отсутствии правонарушений по делам бывшего вице-президента США и его сына

В качестве свидетеля по этому делу Генпрокуратура вызвала на допрос Виктора Пинчука. По свидетельствам, он заплатил за работу над отчетом о Тимошенко более 4,5 долларов. Пинчук должен был появиться на допросе 27 августа, однако по словам спецпрокурора, в Генпрокуратуру не пришел.

“Виктор Пинчук прислал сообщение, извинился и сказал, что не может появиться в связи с пребыванием за границей. Мы ожидаем, что он придет на допрос после. Адвокаты уже связались с нами, чтобы согласовать дату допроса”, — сказал Сергей Горбатюк.

Напомним, сейчас в США продолжается рассмотрение дела бывшего юриста Белого дома, а затем — партнера фирмы Skadden Грега Крейга, которого обвиняют в скрытой работе на правительство Януковича. Его фирма по заказу Минюста Украины занималась подготовкой отчета о законности суда над Тимошенко.