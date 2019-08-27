Пінчук не з'явився сьогодні на допит до ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Український бізнесмен і олігарх Віктор Пінчук, який був викликаний на допит до Генеральної прокуратури України у справі “чорної бухгалтерії” Партії регіонів, не з’явився сьогодні та попросив його перенести. Про це журналісту УНН повідомила прессекретар генерального прокурора України Лариса Сарган.
“(Пінчук — ред.) не з’явився сьогодні на допит. Він надіслав інформацію про те, що перебуває закордоном та просив змінити дату допиту”, — сказала Сарган.
За її словами, дата допиту буде змінена, про що буде повідомлено пізніше.
Нагадаємо, український бізнесмен і олігарх Віктор Пінчук був викликаний до управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України 27 серпня “для проведення слідчих дій”.