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Пінчук не з'явився сьогодні на допит до ГПУ

Пінчук не з'явився сьогодні на допит до ГПУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Український бізнесмен і олігарх Віктор Пінчук, який був викликаний на допит до Генеральної прокуратури України у справі “чорної бухгалтерії” Партії регіонів, не з’явився сьогодні та попросив його перенести. Про це журналісту УНН повідомила прессекретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

“(Пінчук — ред.) не з’явився сьогодні на допит. Він надіслав інформацію про те, що перебуває закордоном та просив змінити дату допиту”, — сказала Сарган.

За її словами, дата допиту буде змінена, про що буде повідомлено пізніше.

Нагадаємо, український бізнесмен і олігарх Віктор Пінчук був викликаний до управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України 27 серпня “для проведення слідчих дій”.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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