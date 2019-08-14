Пінчука викликають в ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Український бізнесмен і олігарх Віктор Пінчук був викликаний до управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України 27 серпня “для проведення слідчих дій”. Про це йдеться в повістці, оприлюдненій на сайті ГПУ, передає УНН.
“Пінчук Віктор Михайлович, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися „27“ серпня 2019 року об „11“ год. „00“ хв. до управління спеціальних розслідувань Г енеральної прокуратури України за адресою м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 322 (тел.
Як повідомляв УНН, напередодні Адвоката Вишинського викликали до ГПУ для вручення нової підозри.