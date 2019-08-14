Пинчука вызывают в ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Украинский бизнесмен и олигарх Виктор Пинчук был вызван в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины 27 августа “для проведения следственных действий”. Об этом говорится в повестке, обнародованной на сайте ГПУ, передает УНН.
“Пинчук в соответствии с требованиями ст 133, 135 Вам необходимо явиться „27“ августа 2019 о „11“ ч. „00“ мин. в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины по адресу г. Киев, ул. Борисоглебская, 18, каб. 322 (тел.
Как сообщал УНН, накануне Адвоката Вышинского вызывали в ГПУ для вручения новой подозрения.