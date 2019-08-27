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Пинчук не явился сегодня на допрос в ГПУ

Пинчук не явился сегодня на допрос в ГПУ

Киев • УНН

 • 10043 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Украинский бизнесмен и олигарх Виктор Пинчук, который был вызван на допрос в Генеральную прокуратуру Украины по делу “черной бухгалтерии” Партии регионов, не появился сегодня и попросил его перенести. Об этом журналисту УНН сообщила прессекретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

“(Пинчук — ред.) не явился сегодня на допрос. Он послал информацию о том, что находится за границей и просил изменить дату допроса”, — сказала Сарган.

По ее словам, дата допроса будет изменена, о чем будет сообщено позже.

Напомним, украинский бизнесмен и олигарх Виктор Пинчук был вызван в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины 27 августа “для проведения следственных действий”.

Украинские Национальные Новости

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