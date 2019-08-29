В США відбувся суд над ексрадником Обами, якого пов'язують з роботою на уряд Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Високопоставлений юрист в адміністрації колишнього президента США Барака Обами Грег Крейг, якого звинувачують в прихованій роботі на уряд Януковича в 2012 році, сьогодні свідчив у суді. Про це повідомляє Голос Америки, інформує УНН.
“Звинувачують його (Грега Крейга — ред) за одним пунктом, це власне приховування роботи на іноземний уряд. Йому світить до п’яти років ув’язнення”, — йдеться у повідомленні ефіру видання.
Крейг, у свою чергу, зазначив: “Як ми можемо бути агентами іноземного уряду, якщо зробили протилежне до інтересів цього уряду?” Втім, в 2012 році у листуванні Манафорт згадував, що уряд України був дуже задоволений роботою, зазначає видання.
“Він (Крейг) стверджує, що за його роботу платив Віктор Пінчук”, — додається у виданні.
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Нагадаємо, Грегу Крейгу у квітні цього року були пред’явлені звинувачення за дачу неправдивих свідчень у зв’язку з його роботою для колишнього президента України Віктора Януковича.
Зазначається, що звинувачення проти Крейга є наслідком розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про можливе втручання Росії в президентські вибори США в 2016 році. Відразу після пред’явлення звинувачень Крейг заявив, що не вважає себе винним і що дане судове переслідування є “безпрецедентним і невиправданим”.
Крейгу також ставиться за вину порушення американського Закону про реєстрацію іноземних агентів (FARA), який зобов’язує осіб, які б лобіювали інтереси іноземних держав або юридичних осіб, реєструватися в якості іноземних агентів і розкривати джерела свого фінансування. Якщо суд визнає 74-річного Крейга винним, то йому загрожує до 10 років позбавлення волі.