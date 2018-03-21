Минулорічний ВВП на одного українця сягав 70,2 тисячі гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У 2017 році ВВП у розрахунку на одну особу складав 70 210 грн. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
"Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) у 2017 році порівняно з 2016 роком збільшився на 2,5%. Номінальний ВВП становив 2982,9 млрд грн, а ВВП у розрахунку на одну особу — 70 210 грн.
Зазначимо, дані наведені без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
Довідка УНН.
Валовий внутрішній продукт (ВВП) — це інтегрований показник економічного розвитку країни, який характеризує кінцевий результат виробничої діяльності одиниць-резидентів і вимірюється вартістю товарів та послуг, виготовлених ними для кінцевого використання.
Нагадаємо, у Мінфіні заявили, що минулого року зростання ВВП України перевищило прогнозований показник 4 відсоткові пункти. Зростання, за підсумками року склало 2,2%, при тому що прогноз був 1,8%.