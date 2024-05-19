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Мінспорту: українські атлети - дуже приваблива мета для різних провокацій на Олімпійських іграх

Мінспорту: українські атлети - дуже приваблива мета для різних провокацій на Олімпійських іграх

Київ • УНН

 • 34760 перегляди

Українські спортсмени стикаються з проблемами, змагаючись на Олімпійських іграх з російськими та білоруськими спортсменами під нейтральними прапорами, оскільки вони можуть асоціюватися з війною проти України, що ускладнює дотримання правил чесної гри, а українські спортсмени розглядаються як приваблива мішень для провокацій.

Українським атлетам буде дуже важко виходити на спортивний майданчик і змагатися за правилами fair play з тими, хто причетний до війни, на Олімпійських іграх, адже там будуть російські та білоруські атлети під нейтральними прапорами. Про це сказав В.о. міністра у справах молоді та спорту Матвій Бідний у інтерв'ю Deutsche Welle.

Кількість загиблих та поранених українських спортсменів збільшується практично щодня. На сьогодні загиблих спортсменів та тренерів, - і це лише ті, хто мав відношення до національних збірних команд України, - 456. Буквально минулого тижня загинув Олександр Пелешенко, дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики , він займав четверту позицію на Олімпіаді у Ріо

 - розповів Матвій Бідний.
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На Олімпіаді-2024 у Парижі російські та білоруські спортсмени виступатимуть під нейтральними прапорами. В.о. міністра спорту зазначив, що змагатися з тими, хто може бути пов'язаний із військовими діями проти рідної країни складно. Він також висловив стурбованість, що українські атлети можуть стати мішенню провокацій.Для українських спортсменів, за словами Бідного, розробили рекомендації, як поводитись щодо представників РФ і РБ.

Загалом, менше контактувати, не звертати на них уваги і вдавати, що їх взагалі там немає

- уточнив глава Мінспорту.

Нагадаємо

Українка Ольга Харлан завоювала срібну медаль в індивідуальній першості з фехтування на шаблях на етапі Кубка світу в Пловдиві, поступившись у фіналі Сарі Бальцер з Франції.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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