Минспорта: украинские атлеты - очень привлекательная цель для различных провокаций на Олимпийских играх

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  134791 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  131819 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  158760 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  145031 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  118534 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  124009 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  134862 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125414 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118690 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  255843 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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16 мая 2024, 09:35  •  255843 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  244705 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  302983 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  321634 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  520936 просмотра

Минспорта: украинские атлеты - очень привлекательная цель для различных провокаций на Олимпийских играх

Украинские спортсмены сталкиваются с проблемами, соревнуясь на Олимпийских играх с российскими и белорусскими спортсменами под нейтральными флагами, поскольку они могут ассоциироваться с войной против Украины, что затрудняет соблюдение правил честной игры, а украинские спортсмены рассматриваются как привлекательная мишень для провокаций.

спорт •   •  6799 просмотра
Минспорта: украинские атлеты - очень привлекательная цель для различных провокаций на Олимпийских играх

Среди погибших в результате российской атаки на Харьковщине была беременная женщина

Беременная женщина и четверо мужчин погибли в результате российского ракетного обстрела базы отдыха в Харьковской области.

Война •   •  10253 просмотра
Среди погибших в результате российской атаки на Харьковщине была беременная женщина

Салфетку, на которой был подписан первый "контракт" Месси с ФК "Барселона", продали с аукциона за огромную сумму

Салфетка, на которой 13-летний Лионель Месси подписал свой первый контракт с ФК "Барселона" в 2000 году, была продана на аукционе за 762 400 фунтов стерлингов.

спорт •   •  9556 просмотра
Салфетку, на которой был подписан первый "контракт" Месси с ФК "Барселона", продали с аукциона за огромную сумму

вс рф постоянно перемещают технику и военных в Мариуполе - АТЕШ

российские войска перемещают военную технику и подразделения вокруг Мариуполя и прилегающих населенных пунктов, размещая их вблизи жилых кварталов и объектов гражданской инфраструктуры.

Война •   •  12216 просмотра
вс рф постоянно перемещают технику и военных в Мариуполе - АТЕШ

В Харькове слышны взрывы, городской голова сообщил об опасности

Несколько взрывов прогремели в Харькове, днем 19 мая, - городской голова предупредил об опасности.

Общество •   •  13858 просмотра
В Харькове слышны взрывы, городской голова сообщил об опасности

На временно оккупированных территориях дефицит медикаментов

Россия не может должным образом обеспечивать оккупированные территории Украины, что приводит к дефициту эффективных лекарств в аптеках, а большинство поставок направляется оккупационным войскам, а не местному населению.

Война •   •  13298 просмотра
На временно оккупированных территориях дефицит медикаментов

"Мир может остановить российский террор": Зеленский отреагировал на ракетный удар рф по базе отдыха на Харьковщине

На фоне последнего российского удара по Харьковщине, президент Владимир Зеленский напомнил, что мир может остановить российский террор над украинскими городами, увеличив военную поддержку Украины.

Война •   •  18908 просмотра
"Мир может остановить российский террор": Зеленский отреагировал на ракетный удар рф по базе отдыха на Харьковщине

Министр военного кабинета Израиля выдвинул ультиматум Нетаньяху: разработать послевоенный план или он разорвет коалицию

Министр Бенни Ганц выдвинул ультиматум премьер-министру Биньямину Нетаньяху, требуя четкого плана управления Газой после победы над ХАМАС и угрожая роспуском коалиции, если это требование не будет выполнено.

Новости Мира •   •  14227 просмотра
Министр военного кабинета Израиля выдвинул ультиматум Нетаньяху: разработать послевоенный план или он разорвет коалицию

По всей линии фронта продолжаются интенсивные бои, оккупанты активно атакуют на двух направлениях - Генштаб

Сейчас почти по всему фронту продолжаются интенсивные боевые действия, наибольшая активность оккупантов наблюдается на Северском и Покровском направлениях, где происходят многочисленные боевые столкновения, авиаудары и попытки врага прорвать украинскую оборону.

Война •   •  15365 просмотра
По всей линии фронта продолжаются интенсивные бои, оккупанты активно атакуют на двух направлениях - Генштаб

Жизни Фицо больше ничего не угрожает, но его состояние до сих пор тяжелое - вице-премьер Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пережил покушение и находится в тяжелом, но стабильном состоянии, его жизни больше не угрожает непосредственная опасность.

Новости Мира •   •  14366 просмотра
Жизни Фицо больше ничего не угрожает, но его состояние до сих пор тяжелое - вице-премьер Словакии