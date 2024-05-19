Минспорта: украинские атлеты - очень привлекательная цель для различных провокаций на Олимпийских играх

Украинским атлетам будет очень трудно выходить на спортивную площадку и соревноваться по правилам fair play с теми, кто причастен к войне, на Олимпийских играх, ведь там будут российские и белорусские атлеты под нейтральными флагами. Об этом сказал и.о. министра по делам молодежи и спорта Матвей Бедный в интервью Deutsche Welle.

Количество погибших и раненых украинских спортсменов увеличивается практически ежедневно. На сегодня погибших спортсменов и тренеров, - и это только те, кто имел отношение к национальным сборным командам Украины, - 456. Буквально на прошлой неделе погиб Александр Пелешенко, двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике, он занимал четвертую позицию на Олимпиаде в Рио - рассказал Матвей Бедный.

На Олимпиаде-2024 в Париже российские и белорусские спортсмены будут выступать под нейтральными флагами. И.о. министра спорта отметил, что соревноваться с теми, кто может быть связан с военными действиями против родной страны сложно. Он также выразил обеспокоенность, что украинские атлеты могут стать мишенью провокаций. Для украинских спортсменов, по словам Бедного, разработали рекомендации, как вести себя в отношении представителей РФ и РБ.

В общем, меньше контактировать, не обращать на них внимания и делать вид, что их вообще там нет - уточнил глава Минспорта.

Напомним,

Украинка Ольга Харлан завоевала серебряную медаль в индивидуальном первенстве по фехтованию на саблях на этапе Кубка мира в Пловдиве, уступив в финале Саре Бальцер из Франции.