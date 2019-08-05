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ДФС виручила півмільйона грн за продаж незаконних посівів пшениці на армійських землях

ДФС виручила півмільйона грн за продаж незаконних посівів пшениці на армійських землях

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Міністерство оборони України відшкодувало до державного бюджету понад півмільйона гривень завдяки продажу незаконних посівів на землях відомства. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.

"За процесуального керівництва військової прокуратури Житомирського гарнізону викрите самовільне захоплення ділянок, що перебувають на обліку Новоград-Волинської квартирно-експлуатаційної частини. Незаконні посіви, як речові докази в кримінальному провадженні, за рішенням суду були реалізовані на торгах. До бюджету відшкодовані завдані збитки на суму понад 590 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

В установі зазначають, що поля сільськогосподарських культур були виявлені під час огляду земельних ділянок в ході досудового розслідування справи за фактами недбалого ставлення до військової служби службовими особами Новоград-Волинської квартирно-експлуатаційної частини, що призвело до самовільного захоплення земель оборони.

Корольовський районний суд м. Житомира надав дозвіл на реалізацію речових доказів - незаконних посівів сільгоспкультур. Продаж було доручено ГУ ДФС у Житомирській області.

За результатом проведених біржових торгів були реалізовані майнові права на посіви пшениці. Після продажу вівса і соняшника кошти також будуть передані державі.

Нагадаємо, у Міноборони планують оборонний бюджет-2020 на рівні 4,8% ВВП. 

Українські Національні Новини

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