У Міноборони планують оборонний бюджет-2020 на рівні 4,8% ВВП

“Міністерством оборони на 2020 рік заявлена загальна потреба в коштах у сумі 218 млрд 700 млн грн. Це складає 4,8% від прогнозованого ВВП”, - зазначив Салахов.

Як повідомляв УНН, сенат США пропонує збільшити до 300 млн дол. та суттєво розширити допомогу Україні в оборонному бюджеті на 2020 рік. Із зазначеної суми 100 млн дол. має бути спрямовано виключно на летальні види озброєнь.