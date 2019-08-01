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У Міноборони планують оборонний бюджет-2020 на рівні 4,8% ВВП

У Міноборони планують оборонний бюджет-2020 на рівні 4,8% ВВП

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Міністерство оборони на 2020 рік має загальну потребу в коштах - 218 млрд 700 млн грн або 4,8% від прогнозованого ВВП. Про це під час брифінгу заявив начальник управління соціальних виплат Департаменту фінансів Міноборони Вячеслав Салахов, передає УНН.

“Міністерством оборони на 2020 рік заявлена загальна потреба в коштах у сумі 218 млрд 700 млн грн. Це складає 4,8% від прогнозованого ВВП”, - зазначив Салахов.

Як повідомляв УНН, сенат США пропонує збільшити до 300 млн дол. та суттєво розширити допомогу Україні в оборонному бюджеті на 2020 рік. Із зазначеної суми 100 млн дол. має бути спрямовано виключно на летальні види озброєнь.

Українські Національні Новини

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Економіка

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