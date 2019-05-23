Оборонний бюджет США-2020: Сенат пропонує спрямувати Україні 100 млн дол. на летальну зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Сенат США пропонує збільшити до 300 млн. дол. та суттєво розширити безпекову допомогу Україні в оборонному бюджеті на 2020 рік. Із зазначеної суми 100 млн. дол. має бути спрямовано виключно на летальні види озброєнь, передає УНН із посиланням на прес-службу посольства України у США.
"Із зазначеної суми (300 млн дол. - ред.) 100 млн дол. має бути спрямовано виключно на летальні види озброєнь", - йдеться у повідомленні.
Згідно з документом, пропонується розширити напрями допомоги США у зміцненні обороноздатності Збройних Сил України шляхом включення до неї засобів берегової оборони та протикорабельних ракет, зазначили у посольстві.
У прес-службі відзначили, що закон про “Бюджет США на 2020 р. на потреби національної оборони” набуде чинності після його ухвалення Сенатом і Палатою представників та підписання Президентом США.
Нагадаємо, починаючи з 2014 року, США виділили більше 1,1 мільярда доларів на військову підготовку та обладнання, щоб допомогти обороноздатності України і захисту її кордонів.