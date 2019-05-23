За 5 років США виділили Україні понад 1,1 млрд дол. на військову підготовку та обладнання

КИЇВ. 23 травня. УНН. Починаючи з 2014 року, США виділили більше 1,1 мільярда доларів на військову підготовку та обладнання, щоб допомогти обороноздатності України і захисту її кордонів. Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні на сторінці у Facebook, передає УНН.