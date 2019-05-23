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За 5 років США виділили Україні понад 1,1 млрд дол. на військову підготовку та обладнання

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Починаючи з 2014 року, США виділили більше 1,1 мільярда доларів на військову підготовку та обладнання, щоб допомогти обороноздатності України і захисту її кордонів. Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні на сторінці у Facebook, передає УНН.

"Починаючи з 2014 року, США виділили більше 1,1 мільярда доларів на військову підготовку та обладнання, щоб допомогти обороноздатності України і захисту її кордонів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у дипвідомстві повідомили, що від імені Посольства США та Європейського командування збройних сил США, полковник Боб Пітерс разом з генералом Малковим, командувачем Спеціальної державної транспортної служби, на честь міцного оборонного партнерства між Україною та США посадили дерево. 

Нагадаємо, США передали українським військовим сучасні контрбатарейні радари.

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