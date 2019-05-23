За 5 лет США выделили Украине более 1,1 млрд долл. на военную подготовку и оборудование
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Начиная с 2014 года, США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защиты ее границ. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине на странице в Facebook, передает УНН.
"Начиная с 2014 года, США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защиты ее границ", - говорится в сообщении.
Кроме того, в дипведомстве сообщили, что от имени Посольства США и Европейского командования вооруженных сил США, полковник Боб Питерс вместе с генералом Малковым, командующим Специальной государственной транспортной службы, в честь крепкого оборонного партнерства между Украиной и США посадили дерево.
Напомним, США передали украинским военным современные контрбатарейная радары.