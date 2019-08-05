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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 129504 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139519 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 14:10 • 128729 просмотра

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ДФС выручила полмиллиона грн за продажу незаконных посевов пшеницы на армейских землях

ДФС выручила полмиллиона грн за продажу незаконных посевов пшеницы на армейских землях

Киев  •  УНН

 • 11051 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Министерство обороны Украины возместило в государственный бюджет более полумиллиона гривен благодаря продаже незаконных посевов на землях ведомства. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"За процессуального руководства военной прокуратуры Житомирского гарнизона разоблачен самовольный захват участков, состоящих на учете Новоград-Волынской квартирно-эксплуатационной части. Незаконные посевы, как вещественные доказательства в уголовном производстве, по решению суда были реализованы на торгах. В бюджет возмещены причиненные убытки на сумму свыше 590 000 гривен", - говорится в сообщении.

В учреждении отмечают, что поля сельскохозяйственных культур были обнаружены при осмотре земельных участков в ходе досудебного расследования дела по фактам халатного отношения к военной службе должностными лицами Новоград-Волынской квартирно-эксплуатационной части, что привело к самовольному захвата земель обороны.

Королевский районный суд Житомира дал разрешение на реализацию вещественных доказательств - незаконных посевов сельхозкультур. Продажу было поручено ГУ ГФС в Житомирской области.

По результатам проведенных биржевых торгов были реализованы имущественные права на посевы пшеницы. После продажи овса и подсолнечника средства также будут переданы государству.

Напомним, в Минобороны планируют оборонный бюджет 2020 на уровне 4,8% ВВП.

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