ДФС выручила полмиллиона грн за продажу незаконных посевов пшеницы на армейских землях
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Министерство обороны Украины возместило в государственный бюджет более полумиллиона гривен благодаря продаже незаконных посевов на землях ведомства. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.
"За процессуального руководства военной прокуратуры Житомирского гарнизона разоблачен самовольный захват участков, состоящих на учете Новоград-Волынской квартирно-эксплуатационной части. Незаконные посевы, как вещественные доказательства в уголовном производстве, по решению суда были реализованы на торгах. В бюджет возмещены причиненные убытки на сумму свыше 590 000 гривен", - говорится в сообщении.
В учреждении отмечают, что поля сельскохозяйственных культур были обнаружены при осмотре земельных участков в ходе досудебного расследования дела по фактам халатного отношения к военной службе должностными лицами Новоград-Волынской квартирно-эксплуатационной части, что привело к самовольному захвата земель обороны.
Королевский районный суд Житомира дал разрешение на реализацию вещественных доказательств - незаконных посевов сельхозкультур. Продажу было поручено ГУ ГФС в Житомирской области.
По результатам проведенных биржевых торгов были реализованы имущественные права на посевы пшеницы. После продажи овса и подсолнечника средства также будут переданы государству.
Напомним, в Минобороны планируют оборонный бюджет 2020 на уровне 4,8% ВВП.