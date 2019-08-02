Міноборони передали арештований російський ЗРК
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Міністерству оборони, на озброєння Збройних сил України, передали арештований зенітно-ракетний комплекс Російської Федерації – ЗРК С-125 "Пєчьора". Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Генпрокуратури України.
У п’ятницю, 2 серпня, Служба безпеки України спільно з Головною військовою прокуратурою, ДП "Укроборонсервіс" та Миколаївською митницею забезпечила передачу Міністерству оборони зенітно-ракетного комплексу С-125 "Пєчьора".
У ГПУ вказали, що слідчі Головного слідчого управління СБУ під процесуальним керівництвом Головної військової прокуратури проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 201 КК України, тобто контрабанда.
За даними слідства, у період 2007-2010 років службові особи ВАТ "Рособоронекспорт" (РФ), за попередньою змовою з іншими особами, вчинили незаконне переміщення через митний кордон України зенітно-ракетного комплексу С-125 "Пєчьора" разом із 36 зенітними ракетами класу земля-повітря 5В27Д, у повному бойовому оснащені, разом із супутнім обладнанням та іншим озброєнням.
Зазначене озброєння посадовці РФ планували поставити до держави Еритрея, стосовно якої Радою безпеки Організації Об’єднаних Націй введено ембарго, зазначили у ГПУ.
У січні 2019 року, в ході спільних слідчо-оперативних заходів, які проводили співробітники Головного слідчого управління СБУ та Департаменту контррозвідки СБУ, зазначений комплекс озброєння виявлений в одному зі складських приміщень у Миколаєві.
У кримінальному провадженні зазначені 36 зенітних ракет із супутнім обладнанням та іншим озброєнням вилучені в ході обшуку як предмет контрабанди, визнані речовими доказами та ухвалою слідчого судді на них накладено арешт.
Нагадаємо, 27 березня 2019 року на засіданні Кабінету міністрів було прийнято рішення про передачу всього вищевказаного озброєння Міністерству оборони України для подальшого розпорядження.
Після завершення проведення необхідних процесуальних дій у кримінальному провадженні, на виконання рішення Кабінету міністрів озброєння передається до Збройних сил України, які отримають на бойове чергування сучасний ракетно-зенітний комплекс у складі цілого дивізіону, зазначили у ГПУ.