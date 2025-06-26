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Мільйонні зловживання на авіашинах для Сил логістики: підозру отримав помічник нардепа та власник приватного товариства

Київ • УНН

 • 538 перегляди

Помічника народного депутата України та власника приватної компанії підозрюють у заволодінні 27 млн гривень при закупівлі авіаційних шин для Сил логістики. Завдяки цій схемі ЗСУ переплатили за продукцію, а фігуранти справи легалізували кошти.

Мільйонні зловживання на авіашинах для Сил логістики: підозру отримав помічник нардепа та власник приватного товариства

Помічнику чинного народного депутата України та власнику приватного товариства повідомили про підозру в кримінальному провадженні щодо заволодіння коштами Міністерства оборони на суму понад 27 млн гривень при закупівлі авіаційних шин для Сил логістики. Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає УНН.

НАБУ і САП спільно з СБУ повідомили помічнику чинного народного депутата України та власнику приватного товариства про підозру у кримінальному провадженні щодо заволодіння коштами Міністерства оборони України на суму понад 27 млн гривень 

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за даними слідства, керівники двох структурних підрозділів Центрального управління забезпечення авіації та протиповітряної оборони Озброєння Командування Сил логістики ЗСУ зловжили службовим становищем на користь приватного товариства для його перемоги у тендерах на закупівлю авіаційних комплектуючих.

За сприяння посадовців на розгляд комісії подавалися цінові пропозиції наперед визначеного кола учасників, що мало створити видимість конкурентної боротьби. Натомість більш вигідні комерційні пропозиції ще одного учасника або умисно викривили, або ж зовсім проігнорували. Інтереси "потрібного" товариства лобіював помічник чинного народного депутата України, який після його перемоги забезпечував здійснення Міноборони безперешкодної оплати за укладеними контрактами 

- додають в НАБУ.

За схемою власник компанії, використовуючи підконтрольну та зареєстровану в ЄС компанію, закуповував шини для військової авіації напряму у виробників та реалізовував їх через товариство за завищеними в 2-3 рази цінами.

У результаті оборудки Сили логістики ЗСУ переплатили за продукцію 27,3 млн гривень, які її учасники легалізували та використали на власний розсуд.

Раніше, у листопаді 2024 року, підозри повідомили ще двом учасникам схеми - чинному та колишньому службовцю Сил логістики ЗСУ.

Нагадаємо

В Одесі прокурори повідомили про підозру чотирьом офіцерам військової частини, які організовували фіктивну службу "мертвих душ".

Павло Башинський

Павло Башинський

Кримінал та НП
Національне антикорупційне бюро України
Міністерство оборони України
Служба безпеки України
Європейський Союз
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