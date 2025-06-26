В Одесі чотирьох офіцерів підозрюють у завданні збитків на 7,7 млн грн шляхом зарахування "мертвих душ" у ЗСУ

В Одесі прокурори повідомили про підозру чотирьом офіцерам військової частини, які організовували фіктивну службу "мертвих душ".

Цим вони завдали державі збитків на 7,7 млн грн, пише УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

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Деталі

Прокурори Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомили про підозру колишньому командиру окремого батальйону радіоелектронної боротьби, його заступнику, заступнику командира частини з логістики та командиру роти - говориться у повідомленні.

Слідству вдалося з’ясувати, що підозрювані оформлювали фіктивний призов громадян і отримували за них виплати та інше забезпечення. За 60 фіктивних військовослужбовців офіцерам безпідставно нарахували понад 7,7 млн грн бюджетних коштів, а надлишкове продовольче забезпечення вони реалізували.

Підозрюваним інкримінують ч. 4 ст. 191 КК України, а саме - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, в умовах воєнного стану - зазначили в прокуратурі.

Доповнення

Правоохоронці припинили наймасштабніше в Україні нелегальне виробництво анаболічних стероїдів під виглядом імпортних медпрепаратів для спортсменів. Злочинна група діяла на території Київської, Харківської, Львівської та Одеської областей.

У Львівській області викрито масштабну схему закупівлі техніки для армії, що завдала збитків на 64 млн грн. Про підозру оголошено чотирьом посадовцям та двом представникам компанії.