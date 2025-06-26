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В Одесі чотирьох офіцерів підозрюють у завданні збитків на 7,7 млн грн шляхом зарахування "мертвих душ" у ЗСУ

Київ • УНН

 • 646 перегляди

В Одесі чотирьом офіцерам військової частини повідомлено про підозру у завданні державі збитків. Вони підозрюються в організації "мертвих душ" на службу в армію, що призвело до безпідставного нарахування понад 7,7 млн грн бюджетних коштів.

В Одесі чотирьох офіцерів підозрюють у завданні збитків на 7,7 млн грн шляхом зарахування "мертвих душ" у ЗСУ

В Одесі прокурори повідомили про підозру чотирьом офіцерам військової частини, які організовували фіктивну службу "мертвих душ".

Цим вони завдали державі збитків на 7,7 млн грн, пише УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

https://t.me/pgo_gov_ua/30768

Деталі

Прокурори Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомили про підозру колишньому командиру окремого батальйону радіоелектронної боротьби, його заступнику, заступнику командира частини з логістики та командиру роти

- говориться у повідомленні.

Слідству вдалося з’ясувати, що підозрювані оформлювали фіктивний призов громадян і отримували за них виплати та інше забезпечення. За 60 фіктивних військовослужбовців офіцерам безпідставно нарахували понад 7,7 млн грн бюджетних коштів, а надлишкове продовольче забезпечення вони реалізували.

Підозрюваним інкримінують ч. 4 ст. 191 КК України, а саме - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, в умовах воєнного стану

- зазначили в прокуратурі.

Доповнення

Правоохоронці припинили наймасштабніше в Україні нелегальне виробництво анаболічних стероїдів під виглядом імпортних медпрепаратів для спортсменів. Злочинна група діяла на території Київської, Харківської, Львівської та Одеської областей.

У Львівській області викрито масштабну схему закупівлі техніки для армії, що завдала збитків на 64 млн грн. Про підозру оголошено чотирьом посадовцям та двом представникам компанії.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Кримінал та НП
Львівська область
Київська область
Харківська область
Генеральний прокурор (Україна)
Одеса
Tesla
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