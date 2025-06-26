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В Одессе четырех офицеров подозревают в нанесении ущерба на 7,7 млн грн путем зачисления "мертвых душ" в ВСУ

Киев • УНН

 • 586 просмотра

В Одессе четырем офицерам воинской части сообщено о подозрении в нанесении государству ущерба. Они подозреваются в организации "мертвых душ" на службу в армию, что привело к безосновательному начислению более 7,7 млн грн бюджетных средств.

В Одессе четырех офицеров подозревают в нанесении ущерба на 7,7 млн грн путем зачисления "мертвых душ" в ВСУ

В Одессе прокуроры сообщили о подозрении четырем офицерам воинской части, которые организовывали фиктивную службу "мертвых душ".

Этим они нанесли государству ущерб на 7,7 млн грн, пишет УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

https://t.me/pgo_gov_ua/30768

Детали

Прокуроры Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона сообщили о подозрении бывшему командиру отдельного батальона радиоэлектронной борьбы, его заместителю, заместителю командира части по логистике и командиру роты

- говорится в сообщении.

Следствию удалось выяснить, что подозреваемые оформляли фиктивный призыв граждан и получали за них выплаты и другое обеспечение. За 60 фиктивных военнослужащих офицерам безосновательно начислили более 7,7 млн грн бюджетных средств, а избыточное продовольственное обеспечение они реализовали.

Подозреваемым инкриминируют ч. 4 ст. 191 УК Украины, а именно - завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах, в условиях военного положения

- отметили в прокуратуре.

Дополнение

Правоохранители прекратили самое масштабное в Украине нелегальное производство анаболических стероидов под видом импортных медпрепаратов для спортсменов. Преступная группа действовала на территории Киевской, Харьковской, Львовской и Одесской областей.

Во Львовской области разоблачена масштабная схема закупки техники для армии, нанесшая ущерб на 64 млн грн. О подозрении объявлено четырем должностным лицам и двум представителям компании.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Криминал и ЧП
Львовская область
Киевская область
Харьковская область
Генеральный прокурор Украины
Одесса
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