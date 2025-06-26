В Одессе четырех офицеров подозревают в нанесении ущерба на 7,7 млн грн путем зачисления "мертвых душ" в ВСУ
Киев • УНН
В Одессе четырем офицерам воинской части сообщено о подозрении в нанесении государству ущерба. Они подозреваются в организации "мертвых душ" на службу в армию, что привело к безосновательному начислению более 7,7 млн грн бюджетных средств.
В Одессе прокуроры сообщили о подозрении четырем офицерам воинской части, которые организовывали фиктивную службу "мертвых душ".
Этим они нанесли государству ущерб на 7,7 млн грн, пишет УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Детали
Прокуроры Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона сообщили о подозрении бывшему командиру отдельного батальона радиоэлектронной борьбы, его заместителю, заместителю командира части по логистике и командиру роты
Следствию удалось выяснить, что подозреваемые оформляли фиктивный призыв граждан и получали за них выплаты и другое обеспечение. За 60 фиктивных военнослужащих офицерам безосновательно начислили более 7,7 млн грн бюджетных средств, а избыточное продовольственное обеспечение они реализовали.
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Дополнение
Правоохранители прекратили самое масштабное в Украине нелегальное производство анаболических стероидов под видом импортных медпрепаратов для спортсменов. Преступная группа действовала на территории Киевской, Харьковской, Львовской и Одесской областей.
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