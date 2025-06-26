Миллионные злоупотребления на авиашинах для Сил логистики: подозрение получил помощник нардепа и владелец частного общества

Помощнику действующего народного депутата Украины и владельцу частного общества сообщили о подозрении в уголовном производстве по завладению средствами Министерства обороны на сумму более 27 млн гривен при закупке авиационных шин для Сил логистики. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.

НАБУ и САП совместно с СБУ сообщили помощнику действующего народного депутата Украины и владельцу частного общества о подозрении в уголовном производстве по завладению средствами Министерства обороны Украины на сумму более 27 млн гривен - говорится в сообщении.

Сообщается, что, по данным следствия, руководители двух структурных подразделений Центрального управления обеспечения авиации и противовоздушной обороны Вооружения Командования Сил логистики ВСУ злоупотребили служебным положением в пользу частного общества для его победы в тендерах на закупку авиационных комплектующих.

При содействии должностных лиц на рассмотрение комиссии подавались ценовые предложения заранее определенного круга участников, что должно было создать видимость конкурентной борьбы. При этом более выгодные коммерческие предложения еще одного участника либо умышленно исказили, либо же вовсе проигнорировали. Интересы "нужного" общества лоббировал помощник действующего народного депутата Украины, который после его победы обеспечивал осуществление Минобороны беспрепятственной оплаты по заключенным контрактам - добавляют в НАБУ.

По схеме владелец компании, используя подконтрольную и зарегистрированную в ЕС компанию, закупал шины для военной авиации напрямую у производителей и реализовывал их через общество по завышенным в 2-3 раза ценам.

В результате сделки Силы логистики ВСУ переплатили за продукцию 27,3 млн гривен, которые ее участники легализовали и использовали по своему усмотрению.

Ранее, в ноябре 2024 года, подозрения сообщили еще двум участникам схемы - действующему и бывшему служащему Сил логистики ВСУ.

Напомним

В Одессе прокуроры сообщили о подозрении четырем офицерам воинской части, которые организовывали фиктивную службу "мертвых душ".