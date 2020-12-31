Микитась знову не прийшов до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Експрезидент корпорації “Укрбуд” Максим Микитась знову не прийшов до Шевченківського районного суду Києва, де мають розглянути клопотання про обрання йому запобіжного заходу, передає кореспондент УНН.
“Судове засідання оголошується продовженим. Суд продовжує розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Микитася”, — сказала суддя.
Додамо, що підозрюваний та його захисники не з’явилися.
Раніше суд відмовив у відводі слідчої судді Наталії Аббасової від розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Микитасю.
Як повідомлялося, поліція та прокуратура наполягає на запобіжному заході у вигляді триманні під вартою для Микитася.
Нагадаємо, експрезиденту корпорації “Укрбуд” Максиму Микитасю, який фігурує у справі щодо махінацій із житлом для Нацгвардії, повідомили про підозру у ще одному провадженні — щодо викрадення людини.
У відповідь в НАБУ заявили, що вручення Нацполіцією Микитасю підозри у замовленні викрадення юриста у Києві може використовуватися як інструмент тиску на нього та задля блокування розслідувань бюро.
Як повідомлялося, Микитася відпустили під домашній арешт, адже він пішов на угоду зі слідством у справі про заволодіння майном Нацгвардії.
Нагадаємо, що експрезидента корпорації “Укрбуд” підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.