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Микитась снова не пришел в суд

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. Экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась снова не пришел в Шевченковский районный суд Киева, где должны рассмотреть ходатайство об избрании ему меры пресечения, передает корреспондент УНН.

Микитась снова не пришел в суд

"Судебное заседание объявляется продленным. Суд продолжает рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Микитася", - сказала судья.

Добавим, что подозреваемый и его защитники не явились.

Ранее суд отказал в отводе следственной судьи Натальи Аббасовой от рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения Микитасю.

Как сообщалось, полиция и прокуратура настаивают на мере пресечения в виде содержания под стражей для Микитася.

Напомним, экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю, который фигурирует в деле о махинациях с жильем для Нацгвардии, сообщили о подозрении в еще одном производстве - о похищении человека.

В ответ в НАБУ заявили, что вручение Нацполицией Микитасю подозрения в заказе похищения юриста в Киеве может использоваться как инструмент давления на него и ради блокирования расследований бюро.

Как сообщалось, Микитася отпустили под домашний арест, ведь он пошел на сделку со следствием по делу о завладении имуществом Нацгвардии.

Напомним, что экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

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