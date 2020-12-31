Микитась снова не пришел в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась снова не пришел в Шевченковский районный суд Киева, где должны рассмотреть ходатайство об избрании ему меры пресечения, передает корреспондент УНН.
"Судебное заседание объявляется продленным. Суд продолжает рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Микитася", - сказала судья.
Добавим, что подозреваемый и его защитники не явились.
Ранее суд отказал в отводе следственной судьи Натальи Аббасовой от рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения Микитасю.
Как сообщалось, полиция и прокуратура настаивают на мере пресечения в виде содержания под стражей для Микитася.
Напомним, экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю, который фигурирует в деле о махинациях с жильем для Нацгвардии, сообщили о подозрении в еще одном производстве - о похищении человека.
В ответ в НАБУ заявили, что вручение Нацполицией Микитасю подозрения в заказе похищения юриста в Киеве может использоваться как инструмент давления на него и ради блокирования расследований бюро.
Как сообщалось, Микитася отпустили под домашний арест, ведь он пошел на сделку со следствием по делу о завладении имуществом Нацгвардии.
Напомним, что экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.