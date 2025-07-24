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Мешканець Харківщини навмисно зруйнував житло задля компенсації від держави

Київ • УНН

 • 1514 перегляди

Чоловік з Ізюмського району отримав житловий сертифікат на понад 600 тисяч гривень за нібито пошкоджений бойовими діями будинок. Експертизи підтвердили, що руйнування були навмисними, а не внаслідок обстрілів.

Мешканець Харківщини навмисно зруйнував житло задля компенсації від держави

Мешканець Харківщини отримав з бюджету понад 600 тисяч грн за псевдоруйнування. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Харківської обласної прокуратури.

Деталі

Зазначається, що за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру громадянину у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах та в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, чоловік подав заявку на отримання державної компенсації через застосунок "Дія", вказавши, що його будинок у селі Ізюмського району пошкоджено внаслідок бойових дій.Спочатку в рамках перевірки йому було відмовлено через необхідність додаткового технічного обстеження. Водночас було встановлено, що реальний технічний стан будинку не відповідав критеріям зруйнованого майна.

Однак підозрюваний здійснив самостійне руйнування частини несучих стін будівлі. Це дало йому змогу отримати новий акт технічного обстеження, згідно з яким будинок визнали непридатним до проживання. Після цього Комісією з розгляду питань щодо компенсацій було ухвалено рішення про виплату компенсації

- йдеться у повідомленні.

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Вказується, що у лютому 2024 року чоловік отримав житловий сертифікат на суму понад 600 тисяч гривень і у подальшому використав ці кошти на придбання нерухомості в місті Харкові.

Проведені експертизи - зокрема судово-будівельно-технічна та вибухо-технічна - підтвердили, що характер пошкоджень будівлі не відповідає тим, що виникають внаслідок обстрілів або бойових дій. Руйнування було здійснено навмисно.

- розповіли у прокуратурі.

Там уточнили, що правоохоронці викрили фігуранта. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Додамо

У Міністерстві юстиції нагадали, що без внесення даних про право власності до Державного реєстру прав неможливо отримати компенсацію за програмою "єВідновлення". Якщо майно було зареєстроване до 2013 року, власники можуть безплатно підтвердити своє право - через нотаріуса, ЦНАП або онлайн у "Дії".

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Кримінал та НП
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