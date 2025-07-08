Афера на будівництві житла для військових: шахраї виманили у забудовника понад 2 млн доларів
Київ • УНН
Правоохоронці викрили групу шахраїв, які виманили у забудовника понад 2 млн доларів під приводом оформлення землі для будівництва житла військовим. Двоє адвокатів та їхній спільник обіцяли оформити ділянку у Львові, але передали підроблені документи.
В Україні викрили аферу на будівництві житла для військових - правоохоронці ліквідували групу шахраїв, які виманили у забудовника понад 2 млн доларів, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.
Деталі
За даними правоохоронців, двоє адвокатів з Тернопільщини та їхній спільник запропонували знайомому організувати виділення під новобудову землі, що перебувала у користуванні військової частини. Передбачалося, що значна кількість квартир у будинку буде передана родинам військовослужбовців. Однак документи на земельну ділянку так і не були оформлені, а гроші "осіли" в кишенях аферистів.
Злочинну схему викрили оперативники Департаменту карного розшуку та слідчі Головного слідчого управління НПУ під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, спільно з оперативниками ГУНП в Тернопільській області та за силової підтримки спецпідрозділів Тернопільської та Київської областей.
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Кримінальна поліція встановила, що двоє адвокатів - батько та син - зробили підприємцю "вигідну" пропозицію: вони оформлять документи на ділянку землі військової частини у Львові, а він збудує там багатоквартирний будинок. Зловмисники повідомили забудовнику, що для залагодження юридичних моментів потрібно понад 2 млн доларів.
Кошти, потерпілий передав "партнерам" готівкою у декілька етапів, а натомість отримав завідомо підроблені документи.
Додамо
Поліція провела 8 обшуків за місцем мешкання зловмисників у Тернопільській області та м. Києві. Вилучено документацію, мобільні телефони, автомобілі.
Слідчі Нацполіції оголосили фігурантам про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.
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