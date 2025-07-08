Афера на строительстве жилья для военных: мошенники выманили у застройщика более 2 млн долларов

В Украине разоблачили аферу на строительстве жилья для военных - правоохранители ликвидировали группу мошенников, которые выманили у застройщика более 2 млн долларов, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

По данным правоохранителей, двое адвокатов из Тернопольской области и их сообщник предложили знакомому организовать выделение под новостройку земли, находившейся в пользовании воинской части. Предполагалось, что значительное количество квартир в доме будет передано семьям военнослужащих. Однако документы на земельный участок так и не были оформлены, а деньги "осели" в карманах аферистов.

Преступную схему разоблачили оперативники Департамента уголовного розыска и следователи Главного следственного управления НПУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, совместно с оперативниками ГУНП в Тернопольской области и при силовой поддержке спецподразделений Тернопольской и Киевской областей.

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Криминальная полиция установила, что двое адвокатов - отец и сын - сделали предпринимателю "выгодное" предложение: они оформят документы на участок земли воинской части во Львове, а он построит там многоквартирный дом. Злоумышленники сообщили застройщику, что для улаживания юридических моментов нужно более 2 млн долларов.

Средства потерпевший передал "партнерам" наличными в несколько этапов, а взамен получил заведомо поддельные документы.

Добавим

Полиция провела 8 обысков по месту жительства злоумышленников в Тернопольской области и г. Киеве. Изъята документация, мобильные телефоны, автомобили.

Следователи Нацполиции объявили фигурантам о подозрении в совершении мошенничества в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Им грозит до 12 лет лишения свободы.

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