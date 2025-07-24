Житель Харьковщины умышленно разрушил жилье ради компенсации от государства

Житель Харьковской области получил из бюджета более 600 тысяч гривен за псевдоразрушения. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Харьковской областной прокуратуры.

Детали

Отмечается, что при процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении гражданину в мошенничестве, совершенном в крупных размерах и в условиях военного положения (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

По данным следствия, мужчина подал заявку на получение государственной компенсации через приложение "Дія", указав, что его дом в селе Изюмского района поврежден в результате боевых действий. Сначала в рамках проверки ему было отказано из-за необходимости дополнительного технического обследования. В то же время было установлено, что реальное техническое состояние дома не соответствовало критериям разрушенного имущества.

Однако подозреваемый осуществил самостоятельное разрушение части несущих стен здания. Это позволило ему получить новый акт технического обследования, согласно которому дом признали непригодным для проживания. После этого Комиссией по рассмотрению вопросов о компенсациях было принято решение о выплате компенсации - говорится в сообщении.

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Указывается, что в феврале 2024 года мужчина получил жилищный сертификат на сумму более 600 тысяч гривен и в дальнейшем использовал эти средства на приобретение недвижимости в городе Харькове.

Проведенные экспертизы - в частности судебно-строительно-техническая и взрыво-техническая - подтвердили, что характер повреждений здания не соответствует тем, что возникают в результате обстрелов или боевых действий. Разрушение было осуществлено намеренно. - рассказали в прокуратуре.

Там уточнили, что правоохранители разоблачили фигуранта. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Добавим

В Министерстве юстиции напомнили, что без внесения данных о праве собственности в Государственный реестр прав невозможно получить компенсацию по программе "єВідновлення". Если имущество было зарегистрировано до 2013 года, владельцы могут бесплатно подтвердить свое право - через нотариуса, ЦНАП или онлайн в "Дії".

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