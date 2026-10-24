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Мерц відкинув можливість співпраці з ультраправою AfD

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив проти змін політики ізоляції AfD. Він заявив, що прихильникам партії не місце в його Союзі.

Мерц відкинув можливість співпраці з ультраправою AfD

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про свою незгоду з будь-якими змінами політики "брандмауера", яка передбачає ізоляцію ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD). Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Це сталося після низки закликів усередині його партії шукати шляхи для співпраці з нею.

"Той, хто вважає, що мусить голосувати за цих людей, не має місця в нашому Союзі. Їм не місце серед нас", — заявив Мерц на зустрічі Християнсько-соціального союзу (ХСС).

Нагадаємо

Партії AfD і BSW спільно ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні в Саксонії-Ангальт. Документ не має практичних наслідків.

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Альтернатива для Німеччини
Reuters
Фрідріх Мерц
Німеччина