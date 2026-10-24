Мерц відкинув можливість співпраці з ультраправою AfD

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про свою незгоду з будь-якими змінами політики "брандмауера", яка передбачає ізоляцію ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD). Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Це сталося після низки закликів усередині його партії шукати шляхи для співпраці з нею.

"Той, хто вважає, що мусить голосувати за цих людей, не має місця в нашому Союзі. Їм не місце серед нас", — заявив Мерц на зустрічі Християнсько-соціального союзу (ХСС).

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Партії AfD і BSW спільно ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні в Саксонії-Ангальт. Документ не має практичних наслідків.