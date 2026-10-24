Мерц исключил возможность сотрудничества с ультраправой партией «Альтернатива для Германии» (AfD)

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о своем несогласии с любыми изменениями политики «брандмауэра», предусматривающей изоляцию ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD). Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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Это произошло после ряда призывов внутри его партии искать пути для сотрудничества с ней.

«Тот, кто считает, что должен голосовать за этих людей, не имеет места в нашем Союзе. Им не место среди нас», — заявил Мерц на встрече Христианско-социального союза (ХСС).

Напомним

Партии AfD и BSW совместно приняли резолюцию против военной помощи Украине в Саксонии-Анхальт. Документ не имеет практических последствий.