Мерц у Білому домі заявив, що "Північний потік-2" був "помилкою"
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц погодився з Дональдом Трампом, що "Північний потік-2" був помилкою. Трамп згадав розмову з Меркель про фінансування росії Німеччиною.
Канцлер ФРН Фрідріх Мерц на зустрічі із президентом США Дональдом Трампом заявив, що "Північний потік-2" був "помилкою", передає УНН із посиланням на The Guardian.
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Як відзначає видання, Трамп під час зустрічі із Мерцом знову згадав трубопровід "Північний потік-2" і те, що він зупинив його роботу.
"Це була помилка", – визнав Мерц.
У свою чергу американський лідер пригадав розмову з колишньою лідеркою Німеччини Ангелою Меркель.
Я раніше говорив з Анджелою: "Зачекайте хвилинку, ми витрачаємо всі ці гроші, щоб захистити вас від Росії, а ви даєте Росії мільярди доларів на місяць. Що це за угода?"
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп зустрічається з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Білому домі.
Це перша особиста зустріч лідерів США та Німеччини, яка відбувається на тлі обговорення низки важливих міжнародних питань.