Мерц у Білому домі заявив, що "Північний потік-2" був "помилкою"

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц на зустрічі із президентом США Дональдом Трампом заявив, що "Північний потік-2" був "помилкою", передає УНН із посиланням на The Guardian.

Як відзначає видання, Трамп під час зустрічі із Мерцом знову згадав трубопровід "Північний потік-2" і те, що він зупинив його роботу.

"Це була помилка", – визнав Мерц.

У свою чергу американський лідер пригадав розмову з колишньою лідеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Я раніше говорив з Анджелою: "Зачекайте хвилинку, ми витрачаємо всі ці гроші, щоб захистити вас від Росії, а ви даєте Росії мільярди доларів на місяць. Що це за угода?"