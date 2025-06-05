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Мерц у Білому домі заявив, що "Північний потік-2" був "помилкою"

Київ • УНН

 • 526 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц погодився з Дональдом Трампом, що "Північний потік-2" був помилкою. Трамп згадав розмову з Меркель про фінансування росії Німеччиною.

Мерц у Білому домі заявив, що "Північний потік-2" був "помилкою"

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц на зустрічі із президентом США Дональдом Трампом заявив, що "Північний потік-2" був "помилкою", передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Як відзначає видання, Трамп під час зустрічі із Мерцом знову згадав трубопровід "Північний потік-2" і те, що він зупинив його роботу.

"Це була помилка", – визнав Мерц.

У свою чергу американський лідер пригадав розмову з колишньою лідеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Я раніше говорив з Анджелою: "Зачекайте хвилинку, ми витрачаємо всі ці гроші, щоб захистити вас від Росії, а ви даєте Росії мільярди доларів на місяць. Що це за угода?" 

- резюмував Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп зустрічається з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Білому домі.

Це перша особиста зустріч лідерів США та Німеччини, яка відбувається на тлі обговорення низки важливих міжнародних питань.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Північний потік — 2
Ґардіан
Білий дім
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Німеччина
Сполучені Штати Америки
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