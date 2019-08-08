Менеджера філії держбанку спіймали на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Служба безпеки України викрила в Одесі на хабарях менеджера державного банку. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр спецслужби.
"Співробітники СБУ викрили на систематичних хабарях менеджера відділу повернення проблемної заборгованості Одеської філії одного з державних банків", - вказали у Службі безпеки.
Оперативники спецслужби встановили, що співробітник фінустанови вимагав гроші від боржників за списання кредиторської заборгованості. "Вигода" зловмисника становила 50% від розміру позики, додали у спецслужбі.
"Співробітники СБУ задокументували факт вимагання менеджером хабаря у розмірі майже 45 тисяч гривень. Правоохоронці затримали співробітника банку на робочому місці після одержання частини хабаря – понад 34 тисяч гривень", - зазначили у СБУ.
Під час слідчо-оперативних заходів співробітники СБУ, як повідомляється, виявили готівку та чорнові записи, що підтверджують отримання менеджером понад 200 тисяч гривень "відступних".
Наразі вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи і притягнення до відповідальності інших працівників банку, можливо причетних до протиправної діяльності.
Нагадаємо, чиновника ФГВФО звинуватили в дробленні мільйонних депозитів за хабарі.