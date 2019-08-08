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Менеджера філії держбанку спіймали на хабарі

Менеджера філії держбанку спіймали на хабарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Служба безпеки України викрила в Одесі на хабарях менеджера державного банку. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр спецслужби.

"Співробітники СБУ викрили на систематичних хабарях менеджера відділу повернення проблемної заборгованості Одеської філії одного з державних банків", - вказали у Службі безпеки.

Оперативники спецслужби встановили, що співробітник фінустанови вимагав гроші від боржників за списання кредиторської заборгованості. "Вигода" зловмисника становила 50% від розміру позики, додали у спецслужбі.

"Співробітники СБУ задокументували факт вимагання менеджером хабаря у розмірі майже 45 тисяч гривень. Правоохоронці затримали співробітника банку на робочому місці після одержання частини хабаря – понад 34 тисяч гривень", - зазначили у СБУ.

Під час слідчо-оперативних заходів співробітники СБУ, як повідомляється, виявили готівку та чорнові записи, що підтверджують отримання менеджером понад 200 тисяч гривень "відступних".

Наразі вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи і притягнення до відповідальності інших працівників банку, можливо причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, чиновника ФГВФО звинуватили в дробленні мільйонних депозитів за хабарі.

Українські Національні Новини

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