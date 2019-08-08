Менеджера филиала госбанка поймали на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила в Одессе на взятках менеджера государственного банка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр спецслужбы.
"Сотрудники СБУ уличили в систематических взятках менеджера отдела возврата проблемной задолженности Одесского филиала одного из государственных банков", - указали в Службе безопасности.
Оперативники спецслужбы установили, что сотрудник финучреждения требовал деньги от должников за списание кредиторской задолженности. "Выгода" злоумышленника составила 50% от размера ссуды, добавили в спецслужбе.
"Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства менеджером взятки в размере почти 45 тысяч гривен. Правоохранители задержали сотрудника банка на рабочем месте после получения части взятки - более 34 тысяч гривен", - отметили в СБУ.
В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники СБУ, как сообщается, обнаружили наличные и черновые записи, подтверждающие получение менеджером более 200 тысяч гривен "отступных".
Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других работников банка, возможно причастных к противоправной деятельности.
Напомним, чиновника ФГВФЛ обвинили в дроблении миллионных депозитов за взятки.